التعليم بغزة تعلن موعد عقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023

فلسطين اليوم- غزة

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الأحد، استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023م.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الامتحان النظري سيبدأ أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (12-13-14 /9 /2023م)، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

وأضافت أن الامتحان العملي سيكون أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) بتاريخ (17-18-19-20 / 9 /2023م) في عدد من الكليات.

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