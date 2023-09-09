سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، يزداد البحث عبر محرك البحث غوغل عن سعر صرف الدولار في سوريا بالتعاملات الصباحية اليوم، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا كما جاء في تداولات صباح اليوم الاحد 10-9-2023.



سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة، فيما خفض البنك المركزي السوري سعر الليرة مجدداً ما خلق انتعاشة في السوق السوداء للعملة الخضراء.

وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11469.87 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي قد حدد في الـ 31 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10600 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ11574.14 ليرة سورية لليورو الواحد.

من ناحية أخرى، أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، محمد كشتو، تراجع حجم الصادرات السورية إلى الخليج لأدنى مستوى على الإطلاق، مشيراً إلى أنه لم تصل الأمور قبل ذلك إلى وقوف 2000 شاحنة عند معبر نصيب منذ أكثر من 10 أيام دون أن تستطيع العبور.

ومن الجدير بالذكرأن السعودية أصدرت قراراً بمنع دخول الشاحنات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل العام 2004، وهذا الشرط غير متوفر سوى بأربع شاحنات سورية فقط، تقوم بنقل الخضراوات والفواكه إلى الخليج العربي.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرف

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

وفي المصرف المركزي السوري بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا 10700 ليرة مقابل الدولار الواحد وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 13900 ليرة للشراء و14100 ليرة للبيع مقابل 13750 ليرة للشراء و 13950 ليرة للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 14872 ليرة للشراء و15091 ليرة للبيع مقابل 14716 ليرة للشراء و14935 ليرة للبيع أمس.