بحرية الاحتلال تعتقل صيادين من بحر رفح وتسحب قاربيهما إلى ميناء "اسدود"

فلسطين اليوم

اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم السبت 9/9/2023، صيادين اثنين من غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة، وسحب قاربيهما بكامل معداته إلى ميناء اسدود.

وأفاد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين، أن بحرية الاحتلال اعتقلت من غرب ميناء رفح صيادين هما: ابراهيم موسى ابو جياب، وعلي حسن أبو جياب.

وكانت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت مساء اليوم، مراكب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالرصاص الحي.

وأفاد شهود عيان، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار على مسافة قريبة من ساحل بحر بيت لاهيا، مما اضطر الصيادين للخروج من البحر، خشية على حياتهم.

ويتعرض الصيادون بشكل شبه يومي لاعتداءات من بحرية الاحتلال الإسرائيلي.