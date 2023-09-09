إصابة فتى بجراح خطيرة خلال مواجهات في العروب بالخليل

فلسطين اليوم

أصيب مساء اليوم السبت 9/9/2023، فتى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في مواجهات اندلعت بمخيم العروب بالخليل بالضفة المحتلة، فيما اعتدى مستوطنون على مواطنين ومتضامنين أجانب خلال تواجدهم في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها في قرية كرمة جنوب المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر، أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب.

وذكر الهلال أن طواقمه يحاول إنعاش القلب والرئتين بعد توقف النبض والتنفس له ويجري نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي كرمة رأفت أبو شيخة، إن عشرات المستوطنين اعتدوا بالضرب على متضامنين أجانب ومواطنين وأصحاب الأراضي التي نصب فوقها مستوطنون خيمة قبل شهور تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين.