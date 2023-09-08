موقع عبري: ارتفاع الإنذارات بالعمليات الفدائية في الضفة لأرقام لا حصر لها..!

فلسطين اليوم

كشف مصدر عسكري "إسرائيلي" لموقع والا العبري، اليوم الجمعة 8-9-2023، أنه ارتفع نطاق الإنذارات بالعمليات الفدائية في الضفة الغربية إلى أرقام لا حصر لها.

وذكر الموقع العبري، أن النشاط الرئيسي لقوات الجيش يتركز في مناطق نابلس وجنين والخليل، زاعمةً بأنه يتلقى النشطاء الفلسطينيون التمويل والتوجيه من "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ويُشار إلى أنه خلال "الأعياد اليهودية" سيتم إلى إغلاق كامل على الضفة الغربية، وسيتم تعزيز قوات جيش الاحتلال في الألوية المختلفة بسرايا من الوحدات الخاصة.