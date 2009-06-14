غزة: وزارة شؤون المرأة بغزة تنظم وقفة تضامنية مع نساء الضفة

فلسطين اليوم : غزة

ناشدت اعتماد الطرشاوي مدير عام الإدارة العامة للتأثير و الاتصال بوزارة شؤون المرأة بغزة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل العاجل والسريع لوقف الانتهاكات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بحق النساء ، مطالبة الأطراف المعنية بإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين إلى تحرى الموضوعية والحقيقة والنظر إلى تلك الممارسات واتخاذ اللازم لوقف ما أسمته جرائم ترتكب بحق النساء هناك.

وطالبت الطرشاوي كل من لا زال لديه ضمير حي من أفراد أجهزة أمن السلطة بالتوقف فوراً عن كل أشكال العنف واستباحة حرمات الحرائر في الضفة ، معتبرة أن ما يجرى هناك في الضفة يستوجب وقفة جادة لوضع حد لتلك الممارسات.

وأكدت أن استمرار الوضع في الضفة الغربية على هذا الحال من استباحة للحرمات وتنكيل بالمقاومين وتعذيب النساء وزجهن في السجون لن يطول وأن نساء فلسطين كل فلسطين سينتفضن للدفاع عن أعراض أخواتهن وحرائرهن على حد تعبيرها .

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها وزارة شؤون المرأة بغزة الأحد في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة ، تضامناً مع النساء في الضفة الغربية حيال الانتهاكات الممارسة بحقهن، وذلك بالشراكة مع مختلف المؤسسات النسويه في قطاع غزة ، تأكيداً منهم على إصرارهم الدفاع و التصدي لكل من يجرؤ على انتهاك حقوق النساء في الضفة.

واعتبرت أ. جميلة الشنطي أن اتخاذ النساء في الضفة وسيلة للضغط على حركة حماس أنما يهدف إلى اجتثاث هذه الحركة التي يقف معها كل أصحاب الضمائر الحية في العالم، وكل الأحرار ، مؤكدةً أن تلك الممارسات لن تزيد حركة حماس إلا صلابة وقوة ، بل وإصرار على المضي في تحرير فلسطين كل فلسطين من دنس الاحتلال والموالين لهم من أجهزة عباس على حد قولها.

ووجهت الشنطي في كلمتها رسالة إلى أهالي الضفة الغربية طالبتهم فيها بالثبات والتحلي بالإيمان والصبر ، مستهجنة موقف الأطراف المعنية سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي من وقوفهم صامتين حيال ما يجري للنساء في الضفة الغربية.، قائلًةً " لماذا يقف العالم أصم أمام ما يجرى في الضفة الغربية؟ ولماذا وجدت منظمات حقوق الإنسان في العالم ؟؟ ، موجهة خطابها للكل الشرفاء في العالم وللمرأة الفلسطينية التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل تراب هذا الوطن.

وحمل المشاركون في الوقفة التضامنية لافتةً جددوا فيها وقوفهم إلى جانب أخواتهن فى الضفة الغربية ، مستنكرين ممارسات أجهزة أمن السلطة بحق النساء من اعتقال وتنكيل وضرب ، مطالبين إياهم بالتوقف عن تلك الاعتداءات.