بايدن يُعين يهودي متدين سفيراً جديداً لدى "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن عين وزير الخزانة الأسبق "جاك لو" سفيراً للولايات المتحدة لدى "إسرائيل".

ويأتي تعين وزير الخزانة الأسبق (68 عاما)، الذي يوصف بأنه يهودي متدين، في وقت تشهد فيه العلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتورا بسبب جملة من القضايا بينها التغييرات القضائية التي يسعى نتنياهو لتمريرها، وتسارع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتعين أن يصادق الكونغرس على تعيينه، وفي حال تم ذلك فسيخلف السفير الحالي توماس نايدز.

وأشاد البيت الأبيض -في بيان- بما سماها المسيرة المتميزة للوزير الأسبق الذي عمل في عدة إدارات ديمقراطية بينها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي تولى فيها حقيبة الخزانة بين عامي 2013 و2017.

وبالإضافة إلى منصب وزير الخزانة، شغل "جاك لو" مناصب أخرى بينها رئيس موظفي البيت الأبيض، ومدير مكتب الإدارة والميزانية، ونائب وزير الخارجية.

وحصل "لو" على درجة البكالوريوس من جامعة هارفارد ودرجة ممارسة المحاماة من جامعة جورج تاون، ويرأس حاليا مجلس إدارة اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية الصينية، وهو أيضا الرئيس المشارك لمجلس إدارة المكتبة الوطنية الإسرائيلية بالولايات المتحدة، وعضو بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي.