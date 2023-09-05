عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى اليوم وينفذون جولات استفزازية

الساعة 03:06 م|05 سبتمبر 2023
باحات الاقصى.PNG
باحات الاقصى.PNG

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء 5/9/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن 175مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

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