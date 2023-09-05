فلسطين اليوم

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل، من الممكن أن تُعلن وزارة المالية في رام الله عن نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023، لاسيما وأن اليوم يوافق الخامس من شهر سبتمبر، وهو أمر يشعر الموظفين بالسعادة، لكن ما يقلقهم الآن هو خبر اقتطاع وزارة المالية "الإسرائيلية" 30 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، وفق ما أوردت وسائل اعلام عبرية.

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل، يبحث الموظفون العموميون التابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في هذه الأثناء عن، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل، وذلك بعدما أعلنت صحيفة هارتس العبرية، أن وزارة المالية الإسرائيلية ستخصم أموالاً شهريا من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما دعا الموظفين للقلق بشأن نسبة الصرف.

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل، التوقعات والمؤشرات تشير إلى إمكانية اعلان وزارة المالية عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة لشهر أغسطس 2023، اليوم بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل، لكن زاد القلق بعد اعلان الاحتلال أنه سيخصم شهريًا من 20 إلى 30 مليون شيكل شهريًا، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تتابع مستجدات رواتب الموظفين عن شهر 8 أغسطس 2023.

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل، وكانت مصادر عدة أكدت أن وزارة المالية في رام الله ستصرف راتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر أغسطس 2023 بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل، لكن حتى اللحظة لم تصدر أي تصريح صحفي بهذا الخصوص، ونختم مقالتنا التي حملت عنوان: نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 أغسطس 2023 بعد خصم 30 مليون شيكل.