الأسرى للدراسات يطالب بإجراء فحوصات مخبريه دورية للأسرى في السجون

فلسطين اليوم-رام الله

طالب مركز الأسرى للدراسات بإجراء فحوصات مخبريه شاملة للأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضح مركز الأسرى في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، اليوم، أن هذه المطالبة تأتى في أعقاب المفاجآت المتتالية من وجود أمراض خطيرة لدى الأسرى، منوها أنه لو تم متابعة هذه الأمراض من البداية لما كانت نتيجتها استشهاد عدد منهم.

وأكد المركز أن هذا الأمر كان أحد أهم المطالب في معظم الإضرابات المفتوحة عن الطعام للأسرى في السجون، إلا أن إدارة السجون لم تستجب لهذا الأمر الذي بات أكثر ضرورة في ظل الأخبار التي يتم تناقلها يومياً من السجون عبر المحامين من تدهور صحة عدد من الأسرى كما حدث مع الأسير مناضل شرقاوي من الزبابدة في محافظة جنين، الذي يعاني من وجود نقطة دم في الدماغ، وبالتالي فقدان دائم للوعي.

وحذر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات من استهتار إدارة السجون بحق الأسرى، خاصة المرضى منهم، وناشد المعنيين لمتابعة حالة الأسرى المرضى في السجون وإرسال محامين للاطمئنان عليهم.

وطالب المؤسسات الحقوقية والطبية والإنسانية الضغط على سلطات الاحتلال لإدخال طواقم طبية لعلاج الأسرى، والاطمئنان عليهم وإنقاذهم من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.