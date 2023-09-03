زيلينسكي يُقيل وزير الدفاع

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد 3-9-2023، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف ليحل محله.

وقال زيلينسكي عبر "تلغرام": "لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني، أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".

وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم عمروف الوزارة، والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد عمروف إلى تعريف، وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".

وكان قد أكد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جلزنياك، أن الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة رستم عمروف سيشغل منصب وزير الدفاع خلفا لأليكسي ريزنيكوف الذي تقرر تعينه سفيرا في بريطانيا.