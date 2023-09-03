الاحتلال يستولي على جرار زراعي في مسافر يطا بالخليل

فلسطين اليوم- الخليل

استولت قوات الاحتلال ، اليوم الأحد، على جرار زراعي في منطقة "قويويس" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن سعيد عوض بتجمع قويويس، بالقرب من شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العدائية ضد المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، لدفعهم إلى الرحيل عن المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.