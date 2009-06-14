تلاسن حاد بين عباس واحد أعضاء اللجنة يعلق اجتماع المركزية

فلسطين اليوم – وكالات

أدى تمسك رئيس السلطة محمود عباس "رئيس حركة فتح" بعقد المؤتمر السادس للحركة داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الى حدوث خلافات عاصفة داخل اللجنة المركزية خلال اجتماعها الذي انعقد حتى ساعة متأخرة من ليلة امس.ونشبت الخلافات كما أوردت صحيفة الدستور الأردنية ، بعد إصرار عباس على إصدار اللجنة قرارا بعقد المؤتمر داخل الاراضي الفلسطينية ما ادى الى تلاسن حاد بينه وبين عضو اللجنة محمد جهاد ، الامر الذي ادى الى تعليق الاجتماع على ان يستأنف في العاشرة من صباح اليوم قبيل مغادرة عباس عمان.

وقال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية امين سر فتح فاروق القدومي في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة المركزية ستقرر اليوم مكان وزمان انعقاد المؤتمر.

من جهته قال عضو مركزية فتح نبيل شعث انه اذا جرى الاتفاق اليوم على عقد المؤتمر خارج مناطق السلطة الفلسطينية فان موعد انعقاده سيتم تأجيله الى ما بعد الاول من تموز المقبل لحين انتهاء الحوار الفلسطيني في القاهرة ، اما اذا جرى الاتفاق على عقده في الداخل فانه لن يكون هناك اية اشكاليات في عقده قبل الاول من الشهر المقبل.