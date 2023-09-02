ماذا علق الإعلام العبري عن طريقة تفعيل العبوة الناسفة التي تم تفجيرها في نابلس؟

فلسطين اليوم

كشفت القناة 12 العبرية ان الطريقة التي تم بها تفعيل العبوة الأخيرة في نابلس تشير إلى تطور تعلم المقاتلين في الضفة الغربية.

وقالت القناة العبرية ان ورغم أن معظم العبوات بدائية ومصنعة بناءً على المعرفة من غزة ولبنان تحت رعاية إيرانية .

وتابعت :"هي مسألة وقت فقط ويتم تهريب عبوات احترافية أضرارها أكبر بكثير للضفة".

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" في حالة من الصدمة بعد العبوات الناسفة التي استخدمتها كتيبة نابلس ، الاربعاء الماضي والتي أدت لإصابة 3 من جنود الاحتلال بعد انفجار عبوة شديدة الانفجار في أحد الآليات الاحتلالية وسط تناقل لصوت صراخات جنود الاحتلال المصابين من الانفجار.