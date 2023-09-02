ماذا علق الإعلام العبري عن طريقة تفعيل العبوة الناسفة التي تم تفجيرها في نابلس؟

الساعة 10:23 ص|02 سبتمبر 2023
عبوة ناسفة
عبوة ناسفة

فلسطين اليوم

كشفت القناة 12 العبرية ان الطريقة التي تم بها تفعيل العبوة الأخيرة في نابلس تشير إلى تطور تعلم المقاتلين في الضفة الغربية.

وقالت القناة العبرية ان ورغم أن معظم العبوات بدائية ومصنعة بناءً على المعرفة من غزة ولبنان تحت رعاية إيرانية .

وتابعت :"هي مسألة وقت فقط ويتم تهريب عبوات احترافية أضرارها أكبر بكثير للضفة".

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" في حالة من الصدمة بعد العبوات الناسفة التي استخدمتها كتيبة نابلس ، الاربعاء الماضي والتي أدت لإصابة 3 من جنود الاحتلال بعد انفجار عبوة شديدة الانفجار في أحد الآليات الاحتلالية وسط تناقل لصوت صراخات جنود الاحتلال المصابين من الانفجار.

 

 

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