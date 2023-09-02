هل عاد الصيف؟!

فلسطين اليوم

تشير توقعات الأرصاد الجوية، أنه ستندفع من صحراء مصر كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر بالدرجة الأولى على مصر.

وأوضحت التوقعات أن الكتلة الهوائية الحارة ستكون الأربعاء المقبل، فيما ستقترب الحرارة من 50 درجة مئوية في سيناء ودلتا مصر.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تسجل درجات حرارة قياسية وغير معتادة في هذا الوقت قد تصل لنهاية الأربعينات في القاهرة وأجزاء من صعيد مصر.

أما بالنسبة لبلاد الشام، فتُشير التوقعات أن تتأثر بالموجة الحارة وخاصة الأردن وفلسطين.

ومن المتوقع أن يلي ذلك انخفاض ملموس وكبير على الحرارة لاحقا وهذا الأمر طبيعي في هذا الوقت من العام.

وبحسب الأرصاد الجوية، ستستمر الموجة الحارة 3 أيام وتبدأ الأربعاء القادم وتستمر الخميس والجمعة والحرارة قد تفوق 40 درجة في قطاع غزة.