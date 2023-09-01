فلسطين اليوم

أُصيب شابان، صباح اليوم الجمعة 1-9-2023، خلال خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل بعد اقتحامها بلدة عقابا شمال مدينة طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في البطن، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

وكانت قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

وبدورها، أفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم البلدة مع سماع صوت إطلاق نار كثيف، حيث تحاصر قوات الاحتلال منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

وأوضحت المصادر، أن اشتباكات مسلحة عنيفة تدور بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة عقابا شمال طوباس

ودفعت قوات الاحتلال في أعقاب الاشتباكات العنيفة بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه بلدة عقابا شمال طوباس.