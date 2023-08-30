فلسطين اليوم

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، وعدد من جنود الاحتلال عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش المنطقة الشرقية بمدينة نابلس تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف الليلة.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب مواطن بالرصاص الحي في القدم في شارع عمان بنابلس، مشيرًا إلى أنه يجري نقله إلى مستشفى رفيديا.

ووفق المصادر المحلية، فقد سمع دوي انفجار عبوة ناسفة في منطقة الضاحية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.

إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس، أن مجاهدونا في وحدة الهندسة التابعة لكتيبة نابلس فجروا عدد من العبوات في آليات الاحتلال على شارع عمان وتصيب أهدافها بدقة، مؤكدة أن مجاهدوها نفذوا كمين محكم في قوة راجلة لقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بتفجير عدد من العبوات، ثم الإجهاز على القوة بصليات كثيفة من الرصاص وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، أن مقاتلوها يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وعقب اشتداد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وتفجير العبوات، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية للاحتلال في طريقها نحو المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.