الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات طعن مواطنين في السموع ورام الله

فلسطين اليوم – الخليل

افادت تحقيقات الشرطة في الخليل، حول ملابسات جريمة تعرض أحد مواطني بلدة السموع للطعن بآلة حادة، لإلقاء القبض على المتهم الرئيس في عملية الطعن، وضبط أدوات الجريمة.

وقال العقيد رمضان عوض مدير شرطة محافظة الخليل، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، وأنه قام بفعلته نتيجة خلافات عمل بينهما، وسيتم تحويله الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات معه.

وفي نفس السياق، ألقي القبض على حدث قام بطعن مواطن في مدينة رام الله، أثناء عمله على بسطة للخضار، نتيجة خلافات بينهما.

وأكد الرائد احمد العطاونة مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة الخليل، أن المتهم وهو من سكان بلدة بني نعيم شرق الخليل، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وهي طعن مواطن بواسطة آلة حادة في بطنه عدة مرات، وأضاف انه تم إبلاغ وكيل النيابة العامة وشرطة رام الله بمجريات التحقيق.

ووجه العقيد رمضان عوض، رسالة الى الجمهور وخص بها الآباء والأمهات والمراكز التي تعنى بالأطفال، بضرورة إشغال وقت الفراغ لدى الأطفال في العطلة الصيفية، ببرامج تهدف لصقل موهبتهم وتنمي عادات التطوع الاجتماعي لديهم.