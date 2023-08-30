الهيئة الوطنية تكشف سبب عودة مسيرات العودة في غزة ظهر اليوم

فلسطين اليوم

قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، صباح اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، إعادة تجهيز وتأهيل مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم بدء العمل الفعلي في مخيمات العودة على حدود غزة اعتبارًا من ظهر اليوم الأربعاء.

وأطلقت الفصائل على المسيرات اسم "العودة وكسر الحصار"، مؤكدة أنها ستكون "شعبية وسلمية"، حيث تم نصب خيام، وتوفير مرافق بغرض الاعتصام في تلك الأماكن.

في الوقت ذاته، أفادت مصادر صحفية أن قرار عودة فعاليات مسيرات العودة يأتي في ظل تشديد الاحتلال لحصاره على قطاع غزة، وعدم قدرة الوسطاء على إلزامه بالاتفاقيات السابقة

وكانت مسيرات العودة قد انطلقت في قطاع غزة في الـ 30 من أغسطس 2018، إذ توجهت مسيرات شعبية نحو السياج الفاصل بين القطاع والاحتلال، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية بمناسبة ذكرى " يوم الأرض ".