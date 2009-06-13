حماس: نتائج الانتخابات الإيرانية "مدعاة" لكثير من الاطراف لتغيير سياستها تجاه طهران

فلسطين اليوم- غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نتائج الانتخابات الإيرانية "مدعاة" لكثير من الأطراف لتغيير سياستها تجاه طهران، واصفة إياها بانها تزكية جماهيرية وشعبية كبيرة لسياسة التحدي الإيرانية.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي تلقت فلسطين اليوم نسخة منه، "إنه يجب أن تكون نتائج الانتخابات الايرانية مدعاة لكثير من الأطراف لتغيير سياستها تجاه الحالة الرسمية الإيرانية، وبالذات الدول التي فشلت في أن تخلق من إيران عدوا بديلا عن إسرائيل".

و أُعلن رسميا في ايران فوز الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد بولاية ثانية بنسبة 63 في المائة من الاصوات التي تم فرزها في معظم المناطق الايرانية .

وأضاف برهوم "أن النتائج دليلٌ على نجاح برنامج المستوى الرسمي الإيراني في رعاية مصالح الشعب وتلبية تطلعاته في مواجهة كافة التحديات، وحمايته من الأخطار".

وأشار الى "ان الانتخابات كانت تعبيرا حقيقيا وواضحا على احترام خيار الناخب الايراني (..) وشكلت انتصارا للديمقراطية الإيرانية والشعب الإيراني وقيادته ولجميع الأحزاب والتيارات المشاركة في هذه الانتخابات".

وأشاد بدور ايران في دعم وتعزيز صمود حركة حماس والشعب الفلسطيني، معربا عن أمله في الاستمرار بهذا التوجه لمواجهة كافة التحديات.

وشدد برهوم على أن حماس تريد وتطمح كذلك إلى علاقة طيبة مع الجميع لاستعادة العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية.