بالفيديو إصابة فلسطيني في اعتداء الاحتلال على العمال قرب الحاجز الشمالي لقلقيلية

الساعة 07:40 ص|29 أغسطس 2023
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فلسطين اليوم

أُصيب أحد العمال الفلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء 29-8-2023، في إعتداء قوات الاحتلال على العمال في منطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتدت على العمال قرب منطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية؛ ما أدى لإصابة عامل في المكان.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتداء قوات الاحتلال على العمال الفلسطينيين وإطلاق قنابل الصوت تجاههم قرب الحاجز المذكور.

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