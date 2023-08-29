رقم فلكي.. تعرف على راتب مانشيتي مع المنتخب السعودي

فلسطين اليوم

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين الإيطالي روبيرتو مانشيني، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

واستقال مانشيني من منصبه كمدرب لإيطاليا، بعد 5 سنوات قضاها في تدريب الآتزوري، حقق خلالها لقب كأس الأمم الأوروبية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشيني سيتقاضى 77 مليون إسترليني، على مدى 3 سنوات في عقده مع المنتخب السعودي.

وأضافت: "عقد مانشيني مع الاتحاد السعودي يمتد حتى مونديال 2026، وفي حالة التأهل للبطولة وتحقيق نتائج مميزة، من المتوقع التمديد لـ 4 سنوات أخرى".

وختمت: "مانشيني اصطحب جميع مساعديه ضمن الجهاز الفني للمنتخب السعودي".

جدير بالذكر أن لوتسيانو سباليتي، المدير الفني السابق لنابولي، تولى مسؤولية تدريب المنتخب الإيطالي خلفًا لمانشيني.