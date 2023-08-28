الاحتلال يفرج عن 3 صيادين ويبقى على اعتقال 2

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين28/8/2023م، عن 3 صيادين من أصل خمسة كانت اعتقلتهم صباح اليوم من بحر القطاع، بعد استهدافهم بشكل مباشر.

وقالت لجان الصيادين:" إن سلطات الاحتلال أفرجت عن 3 صيادين وتبقي على اثنين وهم محمد النعمان ووحيد كسكين الذين اعتقلتهم صباح اليوم عن طريق حاجز بيت حانون/ايرز".

وصباح اليوم، أكد اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، أن بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت 5 صيادين من بحر القطاع، بعد استهدافهم بشكل مباشر.

وأوضح مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، أن زوارق الاحتلال الحربية استهدف كل مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة ومضخات المياه صوب الصيادين المدنين العزل.

وبين بكر، أن زوارق الاحتلال اعتقلت 5 صيادين ثلاثة منهم أشقاء وهم: سليم جمال النعمان وحسن جمال النعمان ومحمد جمال النعمان، ووحيد السيد كسكين، ومحمد سعيد الصعيدي، كما تم سحب الحسكتين باتجاه ميناء اسدود.

وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.