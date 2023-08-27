خلال مواجهات واشتباكات مسلحة.. اصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم

الساعة 08:11 ص|27 أغسطس 2023
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فلسطين اليوم

  أصيب خمسة مواطنين بالرصاص، فجر اليوم الأحد 27/8/2023 ، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم، وسط مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع المقاومين .

وذكرت مصادر محلية ، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى الى اصابة خمسة مواطنين، أحدهم بشظية في اليد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المصابين الخمسة تم نقلهم الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابتهم بالمستقرة.

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