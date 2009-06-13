كارتر إلى غزة اليوم وبحوزته رسالة من عائلة شاليط!!

فلسطين اليوم-غزة

من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر اليوم، قطاع غزة حيث يلتقي مع رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين في حماس .

وتأتي زيارة كارتر ضمن جولته التي شملت دمشق حيث التقى برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وإسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وتجدر الاشارة ان نوعام شليط والد الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شليط، سلم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر رسالة إلى ابنه الأسير، وتمنى على كارتر أن يستغل علاقاته مع حركة حماس للمضي قدما بصفقة تبادل الأسرى في الذكرى الثالثة لأسر ابنه.