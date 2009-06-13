« حماس » : تشكيلات جديدة في صفوف الحركة

فلسطين اليوم-وكالات

كشف مصدر مسؤول في حركة حماس عن أن تشكيلات إدارية أحدثتها قيادة الحركة في صفوف كوادرها طاولت مواقع في الصف الثاني من القيادات.

وقال الـمصدر، لـ(د.ب.أ)، أمس: "تم نقل القيادي علي بركة ممثل الحركة في سورية إلى لبنان حيث تسلّـم مهام عمله، منذ أيام قليلة، كمسؤول سياسي لحماس في لبنان".

وأضاف: "ما حدث هو تشكيلات جديدة"، دون أن يوضح ما إذا طاولت التشكيلات الحديثة قيادات من الصفوف الأولى أم لا.

وكانت حماس أجرت بمثابة "مبايعة وشورى" داخلية وأعيد تنصيب معظم أعضاء مكتبها السياسي ورئيسه خالد مشعل قبل أكثر من شهر من الآن.