فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الجمعة، على المصلين في الساحات وعند أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، ما أدى إلى وقوع إصابات بجروح.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه الطبية تعاملت مع إصابة بكسر في القدم بقنبلة صوت وتم نقلها من المسجد الأقصى إلى المستشفى.

وأفادت مصادر مقدسية، بإصابة ثلاثة إصابات بينهم مسنة في القدم جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين القادمين للمسجد، من باب الأسباط.

واعتقلت قوات الاحتلال المقدسي شاكر الزعتري من باب الأسباط.

وأطلقت القوات، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز الخانق والصوت على المصلين.