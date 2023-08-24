بث مباشر العاروري: المقاومة بالضفة تتصاعد في ظل تحديات غير مسبوقة
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس الشيخ صالـح العـاروري: التحية لشعبنا الفلسطيني المقاومة والصامد بدءًا من القدس والمسجد الأقصى وانتشارًا لكل شعبنا.
العـاروري: لن نستسلم ولم يسبق لشعبنا أن ناقش فكرة الاستسلام.
العاروري: القضية الفلسطينية إحدى ثوابت ومقدسات الأمتين العربية والإسلامية
العاروري: لن ترعبنا تهديدات الاحتلال باغتيالنا ونحن أصحاب حق وخيارنا المقاومة.
العاروري: المحتل وشذاذ الآفاق هم الذين يُقتعلون ويبقى هذا الشعب.
العاروري: كل ممارسات الاحتلال على مدار عقود لن تجدي نفعاً مع الشعب الفلسطيني.
العاروري: المحتل هو الذي يُقتَلع ويبقى الشعب صاحب الأرض.
العاروري: المقاومة بالضفة تتصاعد في ظل تحديات غير مسبوقة.
العاروري: الضفة الغربية ستعود لصفحات المجد المتكررة.
العاروري: حاضرون في المقاومة ونسعى أن نكون قلب وثقل المقاومة.
العاروري: لن ترعبنا تهديدات الاحتلال باغتيالنا ونحن أصحاب حق وخيارنا المقاومة.
العاروري: إجراءات الاحتلال هي التي تدفع كل أبناء شعبنا للانخراط بالمقاومة.
يتبع..