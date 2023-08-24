بث مباشر العاروري: المقاومة بالضفة تتصاعد في ظل تحديات غير مسبوقة

فلسطين اليوم

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس الشيخ صالـح العـاروري: التحية لشعبنا الفلسطيني المقاومة والصامد بدءًا من القدس والمسجد الأقصى وانتشارًا لكل شعبنا.

العـاروري: لن نستسلم ولم يسبق لشعبنا أن ناقش فكرة الاستسلام.

العاروري: القضية الفلسطينية إحدى ثوابت ومقدسات الأمتين العربية والإسلامية

العاروري: لن ترعبنا تهديدات الاحتلال باغتيالنا ونحن أصحاب حق وخيارنا المقاومة.

العاروري: المحتل وشذاذ الآفاق هم الذين يُقتعلون ويبقى هذا الشعب.

العاروري: كل ممارسات الاحتلال على مدار عقود لن تجدي نفعاً مع الشعب الفلسطيني.

العاروري: المحتل هو الذي يُقتَلع ويبقى الشعب صاحب الأرض.

العاروري: المقاومة بالضفة تتصاعد في ظل تحديات غير مسبوقة.

العاروري: الضفة الغربية ستعود لصفحات المجد المتكررة.

العاروري: حاضرون في المقاومة ونسعى أن نكون قلب وثقل المقاومة.

العاروري: لن ترعبنا تهديدات الاحتلال باغتيالنا ونحن أصحاب حق وخيارنا المقاومة.

العاروري: إجراءات الاحتلال هي التي تدفع كل أبناء شعبنا للانخراط بالمقاومة.

يتبع..