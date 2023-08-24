الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة صور باهر

فلسطين اليوم

أجبرت بلدية الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس 24/8/2023م، مواطنا على هدم منزله في قرية صور باهر جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر مقدسية:" إن قوات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي أيمن دبش منزله في قرية صور باهر وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة".

وعادة يضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواكل.

ووفق التقرير النصف سنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت قوات الاحتلال حوالي 300 منزل في الضفة الغربية، بما فيها القدس.