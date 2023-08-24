بعد تهديدات الاحتلال ..ثلاث سيناريوهات للمرحلة المقبلة أصعبها الثانية وأخبثها الأخيرة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الخميس 24/8/2023 ، عن السيناريوات المحتملة للمرحلة المقبلة في الضفة المحتلة وقطاع غزة وخاصة في ظل التهديدات بتنفيذ جملة اغتيالات لكبار قادة المقاومة .

وبينت الصحيفة ان السيناريوهات المتوقعة أولها تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة لجمع الأسلحة واعتقال المقاومين، وهو ما يتطلّب استنفار عدد كبير من القوات الإسرائيلية، من دون أن يضمن، في الوقت عينه، تحقيق النتائج المرجوّة، على غرار ما جرى في جنين مؤخراً.

والثاني، شنّ عدوان عسكري على غزة يبدأ بضربة قوية تستهدف المقاومة أو قيادتها، على شاكلة عدوان أيار الماضي، بما قد يؤدّي إلى الانجرار نحو مواجهة مفتوحة.

والثالث، تنفيذ عملية اغتيال خارج فلسطين، لا تتبنّاها "إسرائيل"، ولكن تبقى نتائجها، شأنها شأن الاحتمالات السابقة، «غير مضمونة»، فضلاً عن أنها قد تقود إلى مواجهة كبرى، ولا سيما إذا اتُّخذ قرار تنفيذ العملية على الأراضي اللبنانية مثلاً، حيث تعهّد «حزب الله» بالردّ على أيّ اغتيال يقع في لبنان.

وفي مقابل تلك الخيارات، تبدو المقاومة الفلسطينية أكثر جهوزية لمواجهة أيّ ردّ إسرائيلي، وهو ما يفسّر تبنّيها، مراراً، العمليات الفدائية في الضفة، كعمليتَي الخليل و«عيلي» وغيرهما.

وممّا يدلّ على ذلك أيضاً، بعثها برسائل عملياتية مهمّة من قطاع غزة، شملت إجراءها مناورات استعرضت فيها قدرات طائراتها المُسيرة، وصواريخها البعيدة المدى، وسط تأكيدها أنها لن تسمح للعدو، في حال بدء أيّ هجوم، بإنهائه بالطريقة التي يريدها، بل ستعمد إلى تحويله إلى فرصة لمضاعفة أزمته الداخلية.

وتعهّدت المقاومة، في وقت سابق، بالردّ على عمليات القتل والاغتيال لم يكن ذراً للرماد في العيون، بل يستند إلى ما تملكه من إمكانات، وإلى حقيقة أنها لم تستنفد جميع خياراتها بعد، فيما السيناريوات الإسرائيلية تبدو جميعها مستهلكة، بعد فشل تكرار الاعتقالات والاغتيالات والاقتحامات والعقوبات الجماعية، في وضع حدّ للمقاومة.

وفي أحدث فصول تلك التعهّدات، أكّدت المقاومة، وفق ما نقلته «الأخبار» عن مصادرها، أنّ ردّها على أيّ اغتيال «سيكون أكبر ممّا يتوقّعه الاحتلال، الذي سيتفاجأ بطريقة الردّ وحجمه»، منبّهةً إلى أن «مثل هذه الخطوة قد تؤدّي إلى تصعيد كبير، سيطاول مختلف الجبهات التي تستطيع المقاومة العمل عليها».