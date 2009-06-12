مغادرة الوفد القطري برئاسة الشيخة حصة بنت خليفة عبر معبر رفح اليوم

فلسطين اليوم : غزة

أعلن عادل زعرب الناطق باسم معبر رفح، عن مغادرة الوفد القطري برئاسة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني- المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة- قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، مساء اليوم الجمعة.

وقال زعرب في بيانٍ صحفيٍّ وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه:"إن الوفد الذي يضم متطوعين وخبير دولي في مجال الإعاقة والتنمية ويترأسه الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، قد غادر بالفعل أرض الوطن ظهر اليوم".

وأوضح زعرب أن الوفد اطلع خلال زيارته التي استغرقت 4 أيام على المناطق التي دمَّرها الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة ودشن العديد من المشاريع الحيوية والهامة.