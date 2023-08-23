سيول ورياح عاتية وعاصفة رعدية تضرب مكة

فلسطين اليوم

ضربت مدينة مكة المكرمة، عاصفة رعدية ومطرية كبيرة ترافقت مع رياح عاتية دفعت المعتميرين والمصلين للخروج بسرعة من الحرم المكي الشريف .

وتنقالت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة لسيول عالية وانهيار في اللافتات الكبيرة التي وقعت بفعل الرياح القوية

وفي وقت سابق تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات انباء رسمية سعودية فيديو لتساقط امطار كثيف على الحرم المكي الشريف في وقت تشهد المنطقة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.

وقال النشطاء "هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة المشرفة لتزيدها جمالاً وبهاء، وسط تواجد كثيف من المعتمرين وزوار الحرم المكي"

وتوقعت مصادر الارصاد الجوية السعودية استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووجه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تحذير الحالة البرتقالية على مكة، ما يعني هبوب رياح مصحوبة بأمطار متوسطة وتساقط البرد وجريان الأودية وانعدام الرؤية.

ووفق ما افاد "طقس العرب" من المحتمل بمشيئة الله ان تتركز السحب الركامية على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة و مدينة الطائف يرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات من البَرَد، وتكون الظروف الجوية مُهيأة لامتداد السحب الركامية الماطرة من الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة غرباً لتطال المشاعر المقدسة، يرافقها هطول أمطار مُتوسطة في مُجملها و يصحبها حدوث العواصف الرعدية، و قد يتأثر أيضاً الشريط الساحلي لمكة المكرمة بِتبعات هذه السُحب الركامية على شكل نشاط للرياح الهابطة المُثيرة للغبار.