"الكابنيت" يفوض نتنياهو وغالانت باستهداف المقاومين ومن يقف خلفهم

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 22/8/2023، عن نتائج اجتماع الكابنيت "الإسرائيلي" الذي جاء بعد يوم من عملية الخليل وسبقها عملية حوارة بنابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمصادر الاحتلال، فإن الكابنيت" فوض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني و يوآف غالانت، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة "المقاومين" ومن يقف خلفهم ويدعمهم.

ووفقاً لتقارير صهيونية، فإن التقديرات الأمنية "الإسرائيلية"، أظهرت مزيدًا من التشاؤم حيال الأوضاع الأمنية المتدهورة في ظل تزايد العمليات الفلسطينية التي قتل بفعلها 34 إسرائيليًا، منذ بداية 2023، ما يجعل العام الجاري هو الأصعب منذ نهاية الانتفاضة الثانية في 2005 - 2006.

والعام السابق بأكمله، قتل 33 إسرائيليًا، وبدون الأرقام المسجلة في حرب لبنان الثانية، 165، والعملية في غزة عام 2014 والتي قتل في عامها 75 إسرائيليًا، فإن العام الجاري يعد الأكثر حصدًا لأعداد القتلى قبل أن ينتهي. كما تذكر صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتشير الصحيفة، إلى أن الحكومة اليمينية الحالية رغم مهاجمتها سابقًا أثناء تواجدها بالمعارضة للحكومة السابقة بزعامة بينيت - لابيد، إلا أنها لم تقدم أي جديد للإسرائيليين في الملف الأمني أو تغير من الواقع الذي أصبح أكثر شراسةً.