إحداها خطيرة..9 إصابات برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

أصيب 9 مواطنين، اليوم الإثنين21/8/2023م، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، شرق مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في فعالية جماهيرية لإحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك الـ54 في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة، أسفرت عن إصابة 9 مواطنين بينهم إصابة بالرصاص الحي في الرأس وصفت بالحرجة.

وأشار مراسلنا إلى من بين الإصابات المصور الصحفي محمد قنديل تم نقله إلى مجمع الشفاء لتلقى العلاج رفقة الإصابات الأخرى.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة بغزة ، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 8 اصابات بجراح مختلفة من بينها صحفي من قبل الاحتلال شرق غزة.