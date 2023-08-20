قناة عبرية: فلسطينيون يحرقون سيارة للمستوطنين في بلدة ترمسعيا

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 20-8-2023، أن شباناً فلسطينيين أحرقوا سيارة للمستوطنين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن فلسطينيين أحرقوا سيارة للمستوطنين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، مشيرة إلى أن قوات الجيش توجهت للمكان لإنقاذ "الإسرائيلين" من داخل السيارة المحترقة".

وأوضحت القناة العبرية، أن سيارة المستوطنين قد احترقت بالكامل.

وكان في وقت سابق قد دخل مستوطن لقرية ترمسعيا قضاء رام الله، حيث تصدى له عدد من الفلسطينيين وأحرقوا سيارته.