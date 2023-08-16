متحور كورونا الجديد "ايريس" يظهر في الكويت

فلسطين اليوم

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء 16/8/2023، رصد متحور كورونا الجديد "آيريس"، مشيرةً إلى أنه بات منتشراً الآن في نحو 50 دولة، لكنه لا يعد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان انها تمكنت من رصد المتحور ايريس، واسمه العلمي إي جي 5، في اطار متابعتها للوضع الصحي في البلاد، ودون ان توضح عدد الحالات المكتشفة وما إذا كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وأضاف البيان ان 50 بلدا حول العالم تمكنت من رصد المتحور الجديد وهو متحور فرعي لمتحور اوميكرون من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.

وطمأنت الوزارة المواطنين في بيانها الى ان متحور ايريس لا يشكل خطورة اكثر من نظيراته الاخرى التي تم رصدها، لكن الملاحظ انه يمتاز بسرعة الانتشار في بعد مناطق العالم، وذلك بحسب معطيات علمية اولية.

وأكدت أن مؤشرات الوضع الصحي والسريري في البلاد لا تزال مستقرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المتحورات هي من سمات الفيروسات الاساسية، فقد اشارت الى ان ظهورها هو امر متوقع لكنه لا يبعث على القلق.

مليون إصابة حتى الآن

ودعا البيان من تظهر عليهم علامات او اعراض لعدوى مرتبطة بالجهاز التنفسي الى تجنب الاختلاط بالآخرين، وكذلك حث الفئات ذات عوامل الاختطار على استكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية.

وفي أعقاب تسجيل اكثر من مليون حالة في الاسابيع الاخيرة، سارعت منظمة الصحة العالمية الى تصنيف المتحور ايريس بوصفه "سلالة ينبغي أن تكون محل اهتمام".

وبحسب أحدث تقرير للمنظمة، تسبب المتحور الجديد خلال 28 يوما في أكثر من 3100 حالة وفاة.

وبدورها ايضا، اكدت منظمة الصحة العالمية أن ايريس لا ينطوي على خطورة أكثر من المتحورات الأخرى، لكنه يمتاز بسرعة الانتشار على غرار المتحور أوميكرون.

وكانت الصين اكتشفت المتحور اول مرة في شباط/فبراير، ولم يلبث ان تم الابلاغ عنه في الولايات المتحدة بعد نحو شهرين.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل نحو 100 إصابة بمتحور ايريس في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن غالبيتها لأشخاص قادمين من الخارج.