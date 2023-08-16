اعتقال ثلاثة مواطنين في جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 16/8/2023، ثلاثة شبان من جنين بالضفة المحتلة، وسط اندلاع مواجهات .

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين وداهمت حي الجابريات، واعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازل ذويهم، وهم: أكرم الحمدان، وعبيدة الصيدلي، وقسام الفايد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات بلدة برقين ومثلث الشهداء ما أدى الى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن أي إصابات .