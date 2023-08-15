شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

فلسطين اليوم

استُشهد شابين، فجر اليوم الثلاثاء 15-8-2023، خلال اقتحام قوات الإحتلال "الإسرائيلي" مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، باستشهاد شابين متأثرين بجراهما برصاص الاحتلال التي اقتحمت المخيم في مدينة بأريحا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق مخيم عقبة جبر معززةً بأكثر من 30 آلية عسكرية.

وفي أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

كما قام جيش الاحتلال بنشر القناصة على أسطح المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا تزامناً مع استمرار اقتحامه.