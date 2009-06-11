حكومة غزة تقدم مساعدات بـ 32 ألف دولار لشرائح اجتماعية مختلفة

فلسطين اليوم-غزة

قررت الحكومة الفلسطينية بغزة تقديم مساعدات لشرائح اجتماعية مختلفة من المواطنين بحوالي 32 ألف دولار، وذلك باعتماد كشف المساعدات المقدم من لجنة المساعدات الحكومية لشهر مايو.

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي أصدره ووصل فلسطين اليوم نسخة عنه ،اليوم، الخميس، 11/6/2009، أن هذا القرار وجملة من القرارات الأخرى اتخذتها الحكومة عقب جلستها الأسبوعية في مدينة غزة.

وأفاد البيان أن المساعدات المقدمة شملت عدد من الحالات لبعض الشباب المقبلين على الزواج، و بعض الحالات الاجتماعية الصعبة لأسر محتاجة وتعاني من وضع معيشي صعب، ومساعدات عقم، وأخرى لزراعة نخاع.

وقال البيان :" إن المساعدات المقدمة تأتي من باب حرص الحكومة على تخفيف المعاناة عن شرائح كبيرة ومتنوعة من المجتمع وخاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة".

وشدد على أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين واستفادة أكبر عدد من المحتاجين من المساعدات التي تقدمها.

وأضاف البيان أن الحكومة قررت الموافقة على مقترح وزارة النقل والمواصلات الخاص بإصدار بطاقة تعريفية للسائقين تبين المعلومات الشخصية لهم، بغرض تعريف المواطن بشخصية السائق، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الرسوم والديون المتراكمة على ترخيص المركبات بنسبة 50% ولمدة عام كامل على أن يبدأ تاريخ التجديد من تاريخ 19/6/2009.

وذكر أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ 85 ألف دولار، لتنفذ مشروع إزالة الركام وتوسعة وإصلاح طريق صلاح الدين، والمقدم من وزارة النقل والمواصلات، على أن يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي النقل والمواصلات وزارة الإشغال العامة.

وأوضح البيان أنه تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة دراسة الحد من حوادث الدراجات النارية، والقاضية بتنظيم حركتها داخل وخارج المدن، والحفاظ على سلامة سائقيها والمواطنين والحد من الحوادث المتكررة لها، وتوعيتهم من سوء قيادتها.