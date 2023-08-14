وكيل وزارة الأشغال بغزة يكشف إلى أين وصل إنجاز الشقق المصرية والمستفيدين منها !

فلسطين اليوم

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. جواد الأغا، اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، أن نسبة الإنجاز في المدن المصرية وصلت إلى 60%، إذ بدأت الطواقم العاملة بمرحلة التشطيب، لكن مع وجود بعض التباطؤ بسبب آلية إدخال المواد الخام اللازمة لاستكمال البناء ومراقبتها والتأكد من جودتها، موضحاً أنهم لم يتوصلوا حتى اللحظة من خلال النقاشات إلى الفئات المستفيدة من الشقق السكنية.

وبيّن الأغا في حوار مع إذاعة "القدس"، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،أن المدن المصرية الثلاث في بيت لاهيا وجباليا شمالاً ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة، تضم على 1400 شقة سكنية، في حين أن المحتاجين للمأوى يُعدون بالآلاف، لذلك فإن المختصين سيدرسون بعناية شديدة لاختيار المستفيدين من الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج نحو 15 ألف وحدة سكنية سنوياً؛ بسبب تزايد عدد السكان، في حين أن الشقق المصرية لا تغطي سوى 10% من احتياجات القطاع سنوياً.

كما أشار إلى أن شارع الكورنيش غرب مدينة غزة الذي يبلغ طوله أكثر من 3 كيلو مترات. وهو ضمن المنحة المصرية، اكتمل بنسبة 99%، لكن تبقى بعض التفصيلات الصغيرة التي لها علاقة بالري والطاقة والكهرباء، شارع بيت لاهيا شمال الرئيس شمال القطاع فإن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 75%، ومتوقع تجهيزه بالكامل خلال شهرين.

يتبع...