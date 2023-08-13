فلسطين اليوم

أثار مقطع فيديو تداوله العديد من النشطاء والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 13/8/2023 ، حالة من الغضب الشديد في أوساط المواطنين ، وخاصة أنه أظهر اعتداء أحد المواطنين بطريقة وحشية على شخصين واهانتهما بطريقة لا تمت للإنسانية بأي صلة، وبسسب 120 شيقلاً.

الشرطة وفي محالوة لتهدئة حالة الغضب تحركت واعتقلت المعتدي ، حيث أعلن العميد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة اليوم الأحد 13/8/2023 ، ان الشرطة بغزة أوقفت صباح اليوم شخصاً ظهر في أحد المقاطع الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو (ط، ج) 38 عاماً، أثناء اعتدائه على شابين وإهانتهما، وتتابع الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة.

ردود الأفعال الرافضة للفيديو المهين ، ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما يلي فلسطين اليوم ترصد بعض ردود الافعال .





