شهيد و٨ اصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثمانية آخرون، فجر اليوم الجمعة ١١-٨-٢٠٢٣، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: "إن الشاب محمود جهاد جراد (23 عاماً)، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال بالصدر خلال اقتحام مخيم طولكرم، فيما أصيب ثمانية آخرون بينهم سيدة".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، واعتلى عدد من جنود القناصة أسطح البنايات، فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في المخيم.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، من الوصول إلى الإصابات داخل مخيم طولكرم.