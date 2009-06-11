وزير إسرائيلي: الإصرار على « حل الدولتين » يعني عدم التوصل إلى حل للصراع

فلسطين اليوم-القدس

اعتبر وزير في الحكومة الإسرائيلية أن الإصرار على قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الدولة العبرية، لا يسهم في حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المتواصل منذ عقود.

وقال الوزير بيني بيغن، في مؤتمر عقد في مدينة تل أبيب مساء الأربعاء (10/6) "إن دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية لن تكون مسالمة أو قادرة على البقاء"، على حد تعبيره.

وأضاف يقول "إنه إذا كان حل الدولتين هو الحل الوحيد؛ فإن المعنى من ذلك هو أنه لا يوجد أي حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، حسب رأيه. وتابع: "إن الخطة التي يسعى الفلسطينيون إلى تطبيقها هي توطين اللاجئين في إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية كبرى بدلاً من إسرائيل"، كما قال.