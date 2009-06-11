الاحتلال يفتح معبري المنطار وناحل عوز ويغلق كرم ابو سالم لليوم الثالث

فلسطين اليوم-غزة

قرر الجانب الاسرائيلي اليوم الخميس اغلاق معبر كرم ابو سالم لليوم الثالث على التوالي، فيما فتح معبري المنطار وناحل عوز.

واوضح رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع الى القطاع أن الجانب الاسرائيلي قرر اغلاق معبر كرم ابو سالم لليوم الثالث على التوالي بسبب اعمال صيانة في المعبر، مشيرا الى انه سيفتح معبر الشجاعية لادخال كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

وافاد فتوح ان معبر المنطار "كارني" سيكون مفتوحا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لادخال عدد محدود من الشاحنات المحملة بالقمح والاعلاف.