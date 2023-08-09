قوة صهيونية خاصة تختطف شابًا من بيت لحم

فلسطين اليوم

اختطفت قوة صهيونية خاصة، مساء اليوم الأربعاء9/8/2023م، شابًا من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى منطقة السينما واختطفت الشاب تامر ياسين حماد، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن قوّات الاحتلال الصهيوني تشن بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.