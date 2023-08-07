انهيار 5 عقارات في طهران

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة انهيار 5 عقارات في منطقة خلازير بطهران الى وفاة 3 أشخاص ، بينهم ضباط شرطة وإصابة 11 آخرين.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال مالكي، أمس الأحد، لوكالة تسنيم الإيرانية، "انهيار 5 مبان غير مرخصة قيد الإنشاء في خلازير (المنطقة 19) أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهما ضابطي شرطة".

وأكد رئيس قسم الطوارئ في طهران محمد إسماعيل تفاكولي، "إصابة 11 شخصًا في هذا الحادث حيث تم نقل 8 أشخاص منهم إلى المستشفى وتم علاج 3 أشخاص على الفور".

وأضاف مالكي أن، "لم يسكن أحد في وحدات تلك المباني بسبب حقيقة أنها كانت قيد الإنشاء"، مشيرا إلى أن "العمليات ما زالت جارية للبحث عن أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض".

وأشار رئيس منظمة منع وإدارة الأزمات بطهران علي ناصري، أن هناك مباني غير مصرح بها في منطقة 19 وتم بناؤها مؤخرا دون الالتفات إلى عمليات البناء.