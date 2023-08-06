راصد جوي يتوقع موجة حر مقبلة الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم

حذر راصد جوي فلسطين اليوم الأحد 6/8/2023، من موجة حر قادمة للأراضي الفلسطينية بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح الراصد الجوي عاصم عصيدة، أن موجة حر جديدة ستبدأ السبت 12/8/2023، وتتطور بقيم حرارية مرتفعة تصل نهايات الثلاثينات في القدس، وبداية الأربعينات على السهول والأغوار.

وغداً الاثنين 07/08/2023: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس حاراً خلال ساعات النهار ولطيفاً خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء 08/08/2023: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس صيفي عادي مختلف المناطق خلال ساعات النهار، ويتحول إلى لطيف أثناء ساعات المساء والليل.

الأربعاء 09/08/2023: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ولا على الحالة الجوية، حيث يستمر الطقس صيفياً عادياً حاراً نسبياً الى حار نهاراً لطيف خلال ساعات المساء والليل، وتبقى الحرارة حول معدلاتها العامة.

الخميس 10/08/2023: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس صيفياً حاراً نسبياً الى حار خلال ساعات المساء والليل، ويميل للدفء أثناء ساعات المساء والليل.