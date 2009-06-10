بدلاً من ليبرمان.. نتنياهو يقرر تمثيل إسرائيل في الجلسة العمومية للأمم المتحدة

فلسطين اليوم- القدس

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يمثل هو بنفسه إسرائيل في الجلسة العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر القادم.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن نتنياهو قرر أن يمثل إسرائيل ليوضح مواقفها السياسية بدلاً من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي عرف عنه بالتطرف في الأوساط الدولية.

وتأتي هذه الخطوة خلافاً لما هو متعارف عليه في الحكومة السابقة التي كان يقودها إيهود أولمرت، حيث عقدت الجمعية العمومية ثلاث جلسات في فترة ولايته وكان يرسل وزيرة الخارجية تسيفي ليفني لتمثيل إسرائيل فيها, وكان آخر رئيس وزراء تحدث أمام الجمعية العمومية هو رئيس الحكومة الأسبق أرئيل شارون.

ومن الجدير بالذكر أن جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ستعقد في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر القادم لمدة أسبوعين وتضم 122 عضواً، وستتاح فرصة الحديث لنتنياهو في جلسة الافتتاح التي سيركز فيها على البرنامج النووي الإيراني، كما سيجتمع نتنياهو مع العديد من المسئولين على هامش الجلسة.

هذا ومن المقرر أن يصل ليبرمان إلى نيويورك الأسبوع القادم للاجتماع مع السكرتير العام للأمم المتحدة.