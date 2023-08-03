انحسار الأمطار وموجات الحر.. انخفاض كميات إنتاج المحاصيل الزراعية في فلسطين

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة بغزة، محمد أبو عودة، اليوم الخميس، أن التغير المناخي الذي شهده البلاد والعالم هذا العالم غير المسبوق، أثر سلبًا واضحًا على القطاع الزراعي في فلسطين.

وقال أبو عودة، في تصريح لـإذاعة القدس المحلية، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "تباين درجات الحرارة في الصيف، وتقليص البرودة وانحسار الامطار في وقت الشتاء، انعكس سلبًا على كميات الإنتاج للمحاصيل الزراعية".

وأضاف ان محاصيل الزيتون والعنب واللوزيات وغيرها، سجلت هذا العام، انخفاضًا ملموسًا، مشيرًا إلى العنب انخفضت كميات انتاجه لنحو النصف.

وأوضح أبو عودة، أن التغير المناخي أثر على فسيولوجية النباتات والامتصاص والنتح وهو (خروج الماء على شكل بخار من أجزاء النبات المعرضة للهواء)، وهذا الامر أدى إلى تلف الثمار، مؤكدًا أن بعض المزارعين تكبدوا خسائر جراء ذلك.

وبيّن أن هذا التغير بات ظاهرة عالمية وانعكس سلبًا على القطاع الزراعي والامن الغذائي، لافتًا إلى أنه سيحدث تغيرات كبيرة على الغذاء في المستقبل.

وتابع المتحدث الفني: إن "موجات الحر التي تعرضت لهذا الأراضي الفلسطينية، أدت إلى انتشار آفات وحشرات لم نعدها في المواسم السابقة.

وأردف "يوجد توجهات من وزارة الزراعة بالتنسيق مع القطاع الخاص، في التأقلم مع هذا التغير المناخي الذي بات أمرًا واقع عبر تنفيذ مشاريع وتدخلات، للاستفادة منه في الحفاظ على مسيرة القطاع الزراعي، ".

وتتواصل وزارة الزراعة بغزة، مع مؤسسات عربية ودولية معنية، من أجل البحث في هذا التغير".

وتعرضت الأراضي الفلسطينية، لموجات حر وصلت فيها درجات الحرارة عند 40 درجة مئوية، خلال فصل الصيف الجاري، فيما انحسرت كميات الامطار في الشتاء، مع اختلاف مواعدها.

أقرأ المزيد: (8 شواكل للكيلو).. "النقابة" توضح أسباب انخفاض سعر الدجاج بغزة