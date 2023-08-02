تجدد الاشتباكات العنيفة بمخيم عين الحلوة في لبنان

أفادت مصادر اعلامية لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات العنيفة بمخيم عين الحلوة في لبنان.

وبعد مبادرتين واتصالات لبنانية وفلسطينية، يشكل اليوم الأربعاء اختبارا دقيقا لما أعلنته أمس هيئة العمل الفلسطيني المشترك من مقر سفارة فلسطين ببيروت، عن اتفاق على وقف إطلاق النار، عبر سحب المسلحين، مقابل تكليف لجنة تحقيق لكشف المتورطين في مقتل قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه الأحد الماضي.

ويعبّر نازحو المخيم عن مخاوف من العودة إلى منازلهم، بسبب الدمار الكبير الذي تسببت به الاشتباكات، إضافة إلى قلقهم من تجددها بأي لحظة، بفعل الخروقات المستمرة. ولسان حالهم: كيف سنرمم ونعيد ما دمرته القذائف والرشاشات والقنابل؟

وأعلنت "هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" -وهي هيئة إعلامية مستقلة تعنى بأخبار اللاجئين الفلسطينيين- أن الاشتباكات المسلحة تسببت بنزوح 4 آلاف شخص معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تدمير بنى تحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي وطرقات، واحتراق وتدمير نحو 700 منزل، ودمار كبير بالمحلات التجارية والمركبات وخزانات المياه.

بيد أن الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى لم تصدر رسميا، بينما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أول أمس الاثنين تقديرا تقريبيا عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 40 بجروح، بينهم موظف للأونروا.